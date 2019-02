Bắt chủ tịch HĐQT một công ty thu hồi nợ ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 14-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) tạm giữ hình sự Dương Phú Vinh (37 tuổi, trú tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.



Công an khám xét nơi làm việc của Vinh

Lúc 2 giờ 55 rạng sáng 13-2, CSGT Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Công an thị xã Phú Mỹ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm trên tuyến QL51. Qua đó, phát hiện ô tô 72A - 268.26 do Dương Phú Vinh lái hướng TP. Bà Rịa đi Đồng Nai có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra và phát hiện Vinh dương tính với ma túy.



Tiến hành kiểm tra xe của Vinh, lực lượng công an thu giữ một gói ma túy đá, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 dao găm, 1 đèn pin thường được lực lượng chức năng dùng điều tiết giao thông.

Vinh là Chủ tịch HĐQT của Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ thu hồi nợ Dương Kim Long (có trụ sở tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc). Tiến hành khám xét trụ sở công ty và nhà riêng của Vinh, cơ quan công an phát hiện, thu giữ một số dao, kiếm và vũ khí thô sơ.

Hiện vụ việc đang được Công an TX. Phú Mỹ tiếp tục điều tra làm rõ.