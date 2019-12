Bắt cửa hàng trưởng xăng dầu tham ô tiền tỉ trốn ra nước ngoài

Công an tỉnh An Giang vừa bắt giữ Nguyễn Văn Phước (47 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) theo lệnh truy nã về tội tham ô tài sản.



Nguyễn Văn Phước tại cơ quan điều tra. (Ảnh công an cung cấp)

Vào năm 2009, Phước được bổ nhiệm làm cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu Châu Đốc (thuộc Công ty Xăng dầu An Giang). Trong thời gian từ ngày 1-1-2013 đến 6-3-2013, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Phước báo cáo sai hoạt động kinh doanh của cửa hàng để chiếm đoạt 1,6 tỉ đồng của Công ty Xăng dầu An Giang.

Trong thời gian tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra thì Phước bỏ trốn sang Campuchia. Ngày 29-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với cơ quan chức năng nước bạn bắt Phước.