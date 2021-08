Đến trưa 19-8, các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Dĩ An vẫn đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy tại một căn nhà bán tạp hóa nằm trên đường Trần Khánh Dư (khu phố Thắng Lợi 2, phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương) khiến 5 người trong cùng một gia đình tử nạn.

Danh tính các nạn nhân gồm: Lê Đình Ánh (sinh năm 1977, quê ở Hà Tĩnh); Hồ Thị Lam (sinh năm 1978, quê ở Nghệ An); Lê Thị Hải Yến (sinh năm 2003); Lê Gia Bảo (sinh năm 2006); Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 2001).

Trong đó, cháu Yến và Bảo là con của vợ chồng anh Ánh, chị Lam. Còn cháu Ngọc là cháu của chị Lam.

Mặc dù, ngay sau khi vụ cháy xảy ra các nạn nhân được lực lượng công an phá cửa đưa ra ngoài, nhưng do vết thương quá nặng cả 5 người đã lần lượt tử vong tại bệnh viện.

Anh Ánh, chị Lam và người cháu tên Ngọc ngay sau khi chuyển đến Trung tâm y tế TP Dĩ An thì đã tử vong.

Cháu Yến và Bảo được chuyển lên bệnh viện đa khóa tỉnh Bình Dương để cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đến 2 giờ 30 cháu Yến đã tử vong. Người cuối cùng là cháu Bảo đến gần 4 giờ sáng cũng tử vong.



Thời điểm lực lượng công an chưa tiếp cận hiện trường, rất đông người dân dùng mọi dụng cụ có thể như vòi, xô, thau, chậu để dập lửa nhưng bất thành. Do bên trong cửa hàng tạp hóa có nhiều vật liệt dễ cháy nên ngọn lửa ngày càng bùng phát dữ dội. Lửa bốc lên ngùn ngụt kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Ảnh: Người dân cung cấp



Sau khi lực lượng PCCC thuộc Công an TP Dĩ An đến nơi đã nhanh chóng phá cửa cuốn cứu 5 người bên trong ra ngoài và đưa đi cấp cứu. Trong ảnh, lực lượng công an đưa được nạn nhân đầu tiên ra ngoài và tiến hành sơ cứu. Ảnh: Cắt từ camera an ninh



Trong sáng 19-8, rất động lực lượng công an thuộc các phòng nghiệp vụ (Công an tỉnh Bình Dương) và công an TP Dĩ An tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: LÊ ÁNH



Chiếc xe máy bị cháy trụi chỉ còn trơ khung. Ảnh: LÊ ÁNH



Tài sản bên trong căn nhà (1 trệt, 1 lầu) rộng khoảng 120 mét vuông bán tạp hóa bị lửa thiêu trụi hoàn toàn. Ảnh: LÊ ÁNH



Đại diện Viện kiểm sát cũng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng lực lượng công an điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: LÊ ÁNH















Lực lượng công an tỉ mỉ kiểm tra từng chút một, không bỏ sót các chi tiết dù là nhỏ nhất để sớm làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy. Ảnh: LÊ ÁNH



Đại tá Trần Văn Chính- Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương (trái) trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác điều tra. Ảnh: NP



Lực lượng công an trích xuất camera từ các hộ dân kế bên để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: LÊ ÁNH



Lực lượng công an ghi lại lời kể của những người chứng kiến vụ cháy. Ảnh: LÊ ÁNH



Từng chi tiết nhỏ có nghi ngờ đều được lực lượng công an thu giữ để kiểm tra. Ảnh: LÊ ÁNH



Khi lực lượng công an phá cửa vào bên trong thì phát hiện hai vợ chồng anh Ánh cùng hai người con nằm bất tỉnh tại tầng triệt của ngôi nhà. Còn người cháu tên Ngọc nằm bất tỉnh phía trên tầng 1. Ảnh: LÊ ÁNH



Sáng 19-8, lãnh đạo phường Dĩ An cũng đã trao số tiền 25 triệu hỗ trợ gia đình nạn nhân không may tử nạn trong vụ hỏa hoạn đêm 18-8. Ảnh: LÊ ÁNH