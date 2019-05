Bắt đối tượng giấu ma túy trong 57 túi đựng trà

Vào 11 giờ, ngày 12-5, tại khu vực biên giới thuộc xã Tuyên Bình (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An), Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm Miền Nam; Cục Phòng chống ma túy và tội phạm; Bộ đội Biên phòng phối hợp với Cục C04 Bộ Công an và các đơn vị chức năng tỉnh Long An đã bắt 1 đối tượng vận chuyển ma túy trên ô tô 7 chỗ mang biển số 51F 30113.

Số ma túy được ngụy trang thành các túi trà bị thu giữ tại hiện trường. Ảnh: NGUYỄN THÀNH



Qua xác minh ban đầu, đối tượng tham gia vận chuyện ma túy là Trương Quốc Cường (sinh năm 1978, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 57 bịch ma túy được ngụy trang thành các túi trà, bột dinh dưỡng,...và 20 bánh Heroin.

Đối tượng Trương Quốc Cường và số tang vật của vụ án. Ảnh: NGUYỄN THÀNH



Vụ việc được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.