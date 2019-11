Bắt được kẻ cướp giật nhưng phải thả vì không có nạn nhân

Vụ cướp giật vừa xảy ra trước số nhà 78 đường Lê Lai, phường Bến Thành quận 1, TP.HCM vào đêm muộn ngày 21-11. Nạn nhân là một người đàn ông nước ngoài.

Thông tin ban đầu, Công an quận 1 cho biết trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 đã làm việc với Vũ Tấn Vinh (15 tuổi) và Trần Đức Qui (17 tuổi), đều ngụ tại quận 4 về hành vi cướp giật tài sản.

Cụ thể, vào khoảng 22h ngày 21-11, Quy chạy xe máy biển số 59C2-71187 chở Vinh đi qua các tuyến đường để giật tài sản. Gần một tiếng sau, khi đang chạy trên đường Lê Lai hướng về Nguyễn Thị Nghĩa, cả hai phát hiện "con mồi" là người đàn ông ngoại quốc đi bộ dưới lề đường nên ra tay. May mắn nạn nhân nhanh tay giằng lại được điện thoại.



Vũ Tấn Vinh và Trần Đức Qui cùng phương tiện thu giữ.

Qui và Vinh bỏ chạy thì bị trinh sát hình sự công an quận 1 tóm gọn đưa về trụ sở công an phường Bến Thành, quận 1 lập hồ sơ xử lý.

Tại đây, Vinh và Qui khai nhận hành vi phạm tội. Lời khai của Vinh và Qui phù hợp với tài liệu chứng cứ mà trinh sát thu thập được. Công an quận 1 đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân quận 1 cho hai đương sự Vinh và Qui nhận dạng đối chất.

Tuy nhiên khó khăn ở đây là nạn nhân hiện tại chưa tới công an trình báo. Công an nhận định hành vi của Vũ Tấn Vinh và Trần Đức Qui có dấu hiệu của tội cướp giật tài sản, nhưng bị hại không tới công an trình báo, chưa thu được vật chứng nên chưa đủ cơ sở xử lý hình sự.

Bởi vậy công an chưa tạm giữ hình sự đối với hai thanh niên trên. Thực trạng công an trầy trật truy bắt cướp giật (thậm chí có những chiến sỹ phải đánh đổi cả tính mạng) nhưng rồi lại phải thả đối tượng vì không có nạn nhân. Tình trạng này xảy ra không chỉ ở quận 1 mà còn ở nhiều quận huyện khác trên địa bàn TP.HCM.

Công an đề nghị ngay khi xảy ra vụ việc người dân cần liên hệ địa chỉ công an phường gần nhất để trình báo. Đây cũng là cách để người dân chung tay cùng các lực lượng kéo giảm tội phạm trên địa bàn TP.HCM hiện nay.

Để có căn cứ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, răn đe những đối tượng có hành vi tương tự, Công an quận 1 đề nghị ai là nạn nhân hoặc biết thông tin về nạn nhân trong vụ cướp giật trên liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1. Địa chỉ Công an quận 1: 73 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 028 3829 7643.