Ngày 27-9, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa bắt giữ được Nguyễn Vũ Linh (28 tuổi, ngụ Khóm Long Quới C, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, An Giang) theo lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, trước đây, Linh làm nghề thu gom lươn giống bán lại cho người nuôi. Vào khoảng tháng 7-2020, Linh đăng hình ảnh và video về lươn giống lên mạng xã hội để khách hàng tham khảo. Người nuôi có nhu cầu mua thì thỏa thuận và chuyển khoản tiền trước cho Linh, từ 7 đến 10 ngày sau sẽ giao lươn giống. Tuy nhiên đến hẹn Linh không giao lươn và chiếm đoạt tổng cộng 140 triệu đồng của nhiều bị hại ở huyện An Phú, TP Châu Đốc…



Bị can Nguyễn Vũ Linh. Ảnh: QM

Ngày 31-12-2020, Công an huyện An Phú có quyết định truy nã Nguyễn Vũ Linh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi bỏ trốn, Linh nhờ người quen làm giả cả căn cước công dân để dễ dàng di chuyển. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa, 25-9 lực lượng Cảnh sát điều tra đã phát hiện và bắt giữ Linh tại nhà trọ ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã di lý Linh về An Giang bàn giao cho Công an huyện An Phú để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.