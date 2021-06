Ngày 25-6, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thanh Quang (35 tuổi, ngụ tại TP Dĩ An), cùng bốn người khác để làm rõ về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Rạng sáng ngày 24-6 các trinh sát của đội Cảnh sát hình sự (Công an TP Dĩ An), chia làm 3 mũi tấn công vào các địa điểm cá độ tại TP Dĩ An, huyện Chơn Thành (Bình Phước) và quận Thủ Đức (TP HCM).

Tại ba điểm điểm trên, công an bắt giữ tổng cộng 5 người đang có hành vi cá độ bóng đá qua mạng. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 800 triệu tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan đến hành vi cá độ bóng đá.

Quang khai nhận, đã gặp một người chưa rõ lai lịch mua tài khoản trên trang mạng “Bong88" với số tiền khoảng hơn 500 triệu đồng, để trực tiếp tổ chức cá cược bóng đá.

Quang còn giao lại cho các thành viên khác cùng thực hiện để hưởng hoa hồng 5% trên số tiền cá cược.

Qua điều tra cơ quan công an còn phát hiện Quang còn tổ chức bán lô, số đề thông qua điện thoại di động và các mạng xã hội như Zalo, Facebook. Số tiền cá cược thắng thua mua bán số đề trong ngày 23-6-2021 là gần 300 triệu đồng.