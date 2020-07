Bắt đường dây lô đề 20 tỉ, thu giữ súng đạn

Ngày 17-7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bốn người về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Cụ thể, bốn người bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Anh Thư (37 tuổi), Nguyễn Thị Tuyết Sương (34 tuổi), Lê Thị Hòa (48 tuổi) và Lê Văn Quy (46 tuổi; cùng ngụ TP Tam Kỳ, Quảng Nam).



Nguyễn Thị Anh Thư tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 9-7, lực lượng Cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Anh Thư và Lê Văn Quy đề điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Liên quan đến hai người này, công an thu giữ một khẩu súng tự chế, năm viên đạn, 90 triệu đồng và sáu tờ tịch lô đề.

Qua điều tra, công an xác định Thư là người cầm đầu đường dây này. Hằng ngày, Quy tổ chức ghi lô đề cho nhiều người chơi, sau đó tổng hợp chuyển cho Thư để hưởng hoa hồng.

Ngoài ra, Thư còn nhận tịch lô đề từ Quy và nhiều người khác, Thư còn dùng điện thoại nhắn tin các cược lô đề của nhiều người chơi.



Công an thu giữ tang vật liên quan đến đường dây ghi lô đề 20 tỉ. Ảnh: CA

Sau khi tạm giữ, công an tiếp tục mở rộng điều tra và bắt thêm hai người có liên quan là Sương và Hoà.