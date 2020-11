Bắt giam 2 người giả danh cán bộ Văn phòng Thủ tướng

Ngày 17-11, thông tin từ Đại tá Ngô Tấn Quốc, Chánh văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, cho hay công an tỉnh này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với hai người giả danh là cán bộ Cục quản lý kinh tế của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ.



Đó là các ông Nguyễn Đức Thắng, 50 tuổi, tạm trú quận Phú Nhuận, TPHCM và Trần Kiều Hưng, 48 tuổi, ngụ TPHCM. Cả hai bị khởi tố về hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó một tuần, hai người này đến Cà Mau xưng là cán bộ của Cục quản lý kinh tế Văn phòng thủ tướng Chính phủ, đưa ra những lời hứa hẹn giúp đỡ những người họ gặp. Từ đó Thắng và Hưng được tiếp đãi như thượng khách. Tuy nhiên, đây là 2 cán bộ giả nên sau đó đã bị Công an mời làm việc.

Tại cơ quan Công an, Thắng khai là Việt kiều Mỹ. Còn Hưng bị phát hiện là người từng bị kết án 2 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tiền án của Hưng xảy ra năm 2016, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi đó, ô tô Hưng đi bị CSGT kiểm tra vì vượt quá tốc độ quy định. Hưng xuống xe trình giấy công lệnh là Phó Cục trưởng Cục quản lý kinh tế Chính phủ kiêm đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ. Tháng 9/2016, Hưng bị tòa tuyên 2 năm tù.