Bắt giám đốc 33 tuổi vụ buôn lậu xăng dầu 2.000 tỉ

Ngày 13-11, nguồn tin của báo Pháp Luật TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã bắt tạm giam Đỗ Minh Thư, 33 tuổi, giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dương Đông Miền Trung (có trụ sở tại TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) về tội tiêu thụ hàng hóa do phạm tội mà có. Việc khởi tố, bắt tạm giam đã được VKSND Tối cao phê chuẩn sau quá trình C03 triệu tập Thư ra Hà Nội lấy lời khai.



Đứng đầu một trong 32 công ty nhập xăng dầu lậu

Bị can Thư cùng một số người khác được xác định có liên quan đến việc tiêu thụ xăng dầu nhập lậu trong vụ án buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỉ đồng của Công ty Xăng dầu Dương Đông Hòa Phú hồi năm 2016.

Cơ quan CSĐT xác định thời điểm xảy ra vụ án trên, Thư là giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Dương Đông Bình Thuận, là một trong 32 công ty có nhập xăng dầu được xác định là xăng dầu buôn lậu từ Công ty Dương Đông Hòa Phú. Thời điểm đó, Luyện Xuân Tràng - kẻ cầm đầu vụ án buôn lậu xăng dầu bỏ trốn nên công an tách vụ án tiêu thụ xăng dầu lậu thành vụ án riêng, chỉ truy tố các bị can tội buôn lậu xăng dầu; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ, nhận hối lộ…

Theo hồ sơ, từ ngày 29-1-2016, đoàn kiểm tra liên ngành do Cơ quan CSĐT Bộ Công an chủ trì kiểm tra tàu BTS Christina (Công ty BTS Tankers, Singapore) do ông Romels Pagente Aleria (quốc tịch Philippines) làm thuyền trưởng. Lúc này tàu đang bơm xăng A92 từ tàu lên bồn chứa của Công ty Dương Đông Hòa Phú.

Đoàn kiểm tra phát hiện công ty này chỉ khai báo hải quan nhập về hơn 1.800 tấn xăng nhưng trên thực tế tàu BTS Christina đang chở đến 9.300 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, đã có hơn 3.200 tấn xăng được bơm ra khỏi tàu. Từ đây CQĐT xác định Công ty Dương Đông Hòa Phú đã buôn lậu hơn 7.200 tấn xăng A92, tương đương 155 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, CQĐT đã phát hiện từ tháng 10-2015 đến ngày 18-1-2016, công ty trên đã buôn lậu trót lọt 11 chuyến với khoảng 100.000 tấn, tổng giá trị hơn 2.000 tỉ đồng.

Trong vụ án này, nhiều cán bộ thuộc Chi cục Hải quan tỉnh Bình Thuận đã nhận hối lộ, bảo kê, tiếp tay cho đường dây buôn lậu.

Về Luyện Xuân Tràng, người này không có bất cứ chức vụ nào tại Công ty Dương Đông Hòa Phú nhưng được cho là trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động nhập khẩu xăng dầu của Dương Đông Hòa Phú. Theo nguồn tin của chúng tôi, Luyện Xuân Tràng năm nay 46 tuổi, có hộ khẩu thường trú ở thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) nhưng thường xuyên xuất hiện ở Hà Nội và TP.HCM. Ngày 29-1-2016, khi đường dây buôn lậu xăng dầu này bị bắt quả tang, Tràng đã bỏ trốn và đang bị truy nã.



Nhóm bị cáo buôn lậu tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 12-2018. Ảnh: P.NAM



Bị can Đỗ Minh Thư.

Cha con Thư từng bị UBND tỉnh Bình Thuận nhắc tên

Đỗ Minh Thư là con trai của ông Đỗ Minh Kính, hiện là giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận. Năm 2016, lúc ông Kính còn là phó giám đốc Sở Công Thương đã bố trí Thư làm giám đốc Công ty CP Xăng dầu Dương Đông Chi nhánh Bình Thuận.

Về việc này, UBND tỉnh Bình Thuận kết luận ông Kính phụ trách lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và con trai làm giám đốc một công ty xăng dầu là thiếu thận trọng. “Giám đốc Sở Công Thương làm việc với ông Kính để xác định nếu con trai ông tiếp tục làm giám đốc công ty xăng dầu thì phải cho ông Kính thôi phụ trách lĩnh vực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh có điều kiện (xăng dầu, LPG…)” - văn bản thời điểm trên của UBND tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh.

Tuy nhiên, sau đó ông Kính được thăng chức giám đốc Sở Công Thương và Thư tiếp tục giữ chức giám đốc công ty xăng dầu ở Bình Thuận. Sau đó Thư được thăng chức điều hành xăng dầu ở miền Trung cho Công ty Dương Đông...