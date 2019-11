Bắt Giám đốc công ty xăng dầu Dương Đông vụ buôn lậu 2.000 tỷ

Ngày 13-11, nguồn tin của PLO cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã bắt tạm giam ông Đỗ Minh Thư (33 tuổi, trú TP. Phan Thiết, Bình Thuận) để điều tra về tội tiêu thụ hàng hóa do phạm tội mà có.



Ông Đỗ Minh Thư

Ông Đỗ Minh Thư hiện là giám đốc Công ty TNHH MTV xăng dầu Dương Đông Miền Trung (có trụ sở tại TP Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận).

Ông Thư cùng một số nghi can được xác định có liên quan đến việc tiêu thụ xăng dầu nhập lậu trong vụ án buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng của Công ty xăng dầu Dương Đông Hòa Phú. Sau khi bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an triệu tập ra Hà Nội lấy lời khai, ông Thư bị câu lưu và bắt tạm giam.

Cơ quan CSĐT xác định, thời điểm xảy ra vụ án buôn lậu xăng dầu của Công ty Dương Đông Hòa Phú, ông Đỗ Minh Thư là giám đốc Công ty TNHH xăng dầu Dương Đông Bình Thuận, có nhập xăng dầu được xác định là xăng dầu buôn lậu.

Tuy nhiên thời điểm đó, Luyện Xuân Tràng, kẻ cầm đầu vụ án buôn lậu xăng dầu bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an tách vụ án tiêu thụ xăng dầu lậu thành vụ án riêng, chỉ truy tố các bị can tội buôn lậu xăng dầu; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ, nhận hối lộ…

Theo hồ sơ, Đỗ Minh Thư cùng 32 công ty khác được xác định có nhập xăng dầu từ nguồn buôn lậu của Công ty xăng dầu Dương Đông Hòa Phú, nên Bộ Công an mở rộng vụ án này để điều tra hành vi phạm tội do tiêu thụ hàng hóa do phạm tội mà có.



Như đã đưa, ngày 29-1-2016, đoàn kiểm tra liên ngành do Cơ quan CSĐT Bộ Công an chủ trì kiểm tra tàu BTS Christina (Công ty BTS Tankers, Singapore) do ông Romels Pagente Aleria (quốc tịch Philippines) làm thuyền trưởng. Lúc này tàu đang bơm xăng A92 từ tàu lên bồn chứa của Công ty Dương Đông Hòa Phú.



Đoàn kiểm tra phát hiện Công ty Dương Đông Hòa Phú chỉ khai báo hải quan nhập về hơn 1.800 tấn xăng nhưng trên thực tế tàu BTS Christina đang chở đến 9.300 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, đã có hơn 3.200 tấn xăng được bơm ra khỏi tàu.

Từ đây, CQĐT xác định Công ty Dương Đông Hòa Phú đã buôn lậu hơn 7.200 tấn xăng A92, tương đương 155 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, CQĐT đã phát hiện từ tháng 10-2015 đến 18-1-2016, công ty trên đã buôn lậu trót lọt 11 chuyến với khoảng 100.000 tấn, tổng trị giá hơn 2.000 tỉ đồng.

Đặc biệt trong vụ án này, nhiều cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Bình Thuận đã nhận hối lộ, bảo kê, tiếp tay cho đường dây buôn lậu.



Nhóm bị cáo buôn lậu tại phiên tòa sơ thẩm

Nhân vật được xem là bí ẩn nhất trong vụ án này là Luyện Xuân Tràng - người không có bất cứ chức vụ nào tại Công ty Dương Đông Hòa Phú. Theo lời khai của Nguyễn Đức Mạnh, Tràng là người trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động nhập khẩu xăng dầu, mặc dù Mạnh là chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Dương Đông Hòa Phú.



Điều khá ngạc nhiên là khi tòa xét hỏi, gần như toàn bộ bị cáo trong nhóm tội buôn lậu của Công ty Dương Đông Hòa Phú đều không hề biết thông tin gì về Tràng và bị can này chỉ liên lạc với Nguyễn Đức Mạnh (tổng giám đốc) và Nguyễn Thanh Sơn (phó tổng giám đốc công ty).

Khai tại tòa, bị cáo Mạnh cho biết mình đến nhận công tác vào khoảng tháng 11-2015 với mức lương khoảng 22-25 triệu đồng/tháng. Việc bổ nhiệm bị cáo Mạnh giữ các chức vụ chủ chốt đều do Tràng chỉ đạo miệng. Bị cáo Mạnh cho biết mặc dù không có tên trong công ty nhưng suốt thời gian hoạt động, mọi điều hành đều thông qua Tràng.

Theo nguồn tin của chúng tôi, Luyện Xuân Tràng năm nay 46 tuổi. Ngày 29-1-2016, khi đường dây buôn lậu xăng dầu này mà cụ thể là tàu BTS Christina bị bắt quả tang, Tràng đã bỏ trốn. Mặc dù hộ khẩu thường trú và nơi tạm trú đều đăng ký ở khu tập thể Giao thông Phố Nối, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên nhưng trước khi bỏ trốn, Tràng ít khi có mặt ở đây mà thường xuyên xuất hiện ở Hà Nội và TP.HCM...

Tuy nhiên, khi bị CQĐT Bộ Công an khởi tố bị can về tội buôn lậu thì Tràng đã bỏ trốn. Hiện CQĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Tràng.

Liên quan đường dây buôn lậu xăng dầu 2.000 tỷ đồng này, tháng 12-2018, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên án 12 bị cáo với tổng cộng mức án hơn 46 tù giam. Riêng bị cáo Aleria Romel Pagente (quốc tịch Philippines) thuyền trưởng tàu BTS Christina, tòa cho biết có đủ căn cứ để xác định tội buôn bán hàng hóa trái phép qua biên giới nhưng miễn trách nhiệm hình sự và phạt hành chính với số tiền 500 triệu đồng, đồng thời trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Đối với nhóm tội tiêu thụ xăng dầu nhập lậu, vụ án đang được mở rộng điều tra. Được biết, ông Đỗ Minh Thư là con trai của ông Đỗ Minh Kính, hiện là giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, năm 2016 lúc ông Kính còn là phó giám đốc Sở Công thương đã có đơn tố cáo cho rằng ông này phụ trách, quản lý và ký cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Thế nhưng ông Kính lại bố trí con trai là ông Đỗ Minh Thư làm giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dương Đông Chi nhánh Bình Thuận. Đặc biệt, công ty này có nhiều cây xăng dầu ở tỉnh.