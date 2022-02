Ngày 14-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt tạm giam Trần Anh Tuấn (40 tuổi, giám đốc Công ty Cổ phần khảo sát và xây dựng công trình Thịnh Phát ở TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2018, Ban Quản lý dự án lưới điện miền Nam mời thầu gói tư vấn giám sát thi công xây dựng phần móng thuộc Công trình phân pha dây dẫn đường dây 110kV Vĩnh Long - Vũng Liêm.

Công ty Tuấn không đủ diều kiện về nhân lực để dự thầu.

Lúc này Tuấn đã sử dụng chứng chỉ hành nghề giám sát không rõ nguồn gốc, làm khống hợp đồng lao động với hai cán bộ giám sát xây dựng để đủ điều kiện tham gia dự thầu và được chỉ định thầu.



Công an đọc lệnh bắt tạm giam bị can Trần An Tuấn. Ảnh: CACC

Ngày 27-9-2018, Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng với công ty Tuấn, hợp đồng trị giá hơn 400 triệu đồng.

Sau đó, Tuấn không thực hiện công việc giám sát công trình theo quy định mà chỉ căn cứ vào số liệu, hình ảnh của các đơn vị thi công cung cấp để hợp thức hoá việc giám sát, nghiệm thu công trình và quyết toán được 167 triệu đồng.

Do không được giám sát nên các đơn vị thi công đã "rút ruột", dẫn đến chất lượng công trình cũng không được đảm bảo.