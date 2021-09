Ngày 22-9, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Quách Thái (42 tuổi, ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều) về tội chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.

Vào khoảng 2 giờ 30 sáng 18-9, công an tiếp nhận tin báo của người dân về việc Thái say rượu đang quậy phá gây mất trật tự ở hẻm 112 đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực 5, phường Tân An, quận Ninh Kiều.

Đại uý Nguyễn Công Tín, Cảnh sát khu vực 5 cùng lực lượng dân phố đã đến nơi giải quyết. Lúc này Thái đang cầm dao, la lối gây ồn ào.



Con dao bị can Quách Thái dùng đâm vào cổ Đại úy Nguyễn Công Tín. Ảnh: CACC

Đại úy Tín yêu cầu Thái bỏ dao xuống thì Thái liền xông đến dùng dao tấn công vào vùng cổ Đại úy Tín. Lúc này bảo vệ dân phố đi cùng đã dùng gậy cao su đánh rớt con dao của Thái.

Chưa dừng lại, Thái còn tiếp tục lấy cây đánh vào đầu bảo vệ dân bố gây thương tích nhẹ. Ngay sau đó, lực lượng công an đã khống chế bắt giữ Thái.

Còn Đại úy Tín được đưa đi bệnh viện cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.