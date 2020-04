Bắt giam người cháu chém ông nội vì định bán đất

Ngày 29-4, Công an tỉnh Phú Yên tống đạt các quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Công Minh (24 tuổi, ngụ xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên) về hành vi giết người.

Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, cho biết thông tin trên.



Ông Đoàn Tám đang điều trị tại BV đa khoa Phú Yên. Ảnh: TL

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Đoàn Công Minh đã dùng dao chém vào vùng đầu, mặt ông nội của mình là cụ Đoàn Tám (74 tuổi, ngụ xã An Mỹ).



Như PLO đã thông tin, xuất phát từ tranh chấp đất, ông Đoàn Tám và con trai trưởng là Đoàn Châu Triệu (48 tuổi, cha của Đoàn Công Minh) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Chiều 20-4, sau khi nhậu tại nhà, ông Triệu có lời lẽ hỗn xược với cha mình. Bực tức, ông Đoàn Tám cầm hai con dao qua nhà ông Triệu chém vào con trai mình. Thấy vậy, Đoàn Công Minh cầm cây đánh vào ông nội rồi cầm dao chém vào vùng đầu, mặt ông nội. Hiện ông Tám vẫn đang điều trị tại BV đa khoa Phú Yên với nhiều vết thương trên đầu, mặt.