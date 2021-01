Ngày 9-1, Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) xác nhận Cơ quan CSĐT Công an thị xã vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Phước Quang (35 tuổi, ngụ xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa) để điều tra tội cố ý gây thương tích.

Thông tin ban đầu cho hay tối 2-1, trạm thu phí BOT Ninh Xuân trên quốc lộ 26 đoạn qua xã Ninh Xuân tổ chức thu phí, ông Nguyễn Hữu Khánh Ninh làm nhiệm vụ bảo vệ.



Nhân viên bảo vệ bị đâm trọng thương, gục tại chỗ. Ảnh: ĐT

Nguyễn Phước Quang chạy xe máy đến gây sự rồi đánh ông Ninh. Ông Ninh chạy vào nhà điều hành trạm thu phí thì bị Quang điều khiển xe máy đuổi theo. Khi đến trước cửa nhà điều hàn, Quang dùng dao mang theo đâm vào ngực ông Ninh, làm nạn nahan gục tại chỗ. Ông Ninh ngất xỉu tại chỗ, được đưa đi cấp cứu, còn Quang điều khiển xe máy bỏ đi.

Trước đó, tháng 9-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trường Ánh (24 tuổi), Nguyễn Trường Xuân (34 tuổi, cùng ngụ xã Ninh Xuân) để điều tra tội giết người.

Cơ quan công an xác định Ánh, Xuân đã đánh trọng thương hai nhân viên trạm thu phí BOT Ninh Xuân là Lê Ngọc Chánh, Lê Nguyên Phương khi đang làm việc tại trạm.