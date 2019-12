Bắt giam tài xế xe bán tải tông 7 người thương vong

Chiều 1-12, trao đổi với PLO, Thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng Công an huyện Đông Hòa (Phú Yên), cho hay cơ quan CSĐT công an huyện này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng với Võ Duy Đô (32 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa).

Đô bị khởi tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 3 Điều 260 BLHS.



Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Trưởng Công an huyện Đông Hòa thông tin: Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Võ Duy Đô không có giấy phép lái ô tô.

Kết quả kiểm tra, xác định nồng độ cồn của ông Đô khi lái xe gây tai nạn là 0,74 mg/lít khí thở.

Ngoài ra, chiếc xe bán tải 78C-085.44 do ông Đô điều khiển gây tai nạn đăng ký sở hữu của Công ty TNHH Xây dựng - thương mại Lê Văn (ở xã Hòa Hiệp Nam), do chính ông Đô làm người đại diện theo pháp luật.





Xe máy bị tông vỡ nát.

Kết quả điều tra ban đầu cũng xác định: Lúc 19 giờ 10 ngày 30-11, Võ Duy Đô điều khiển xe bán tải 78C-085.44 trên quốc lộ 29 theo hướng bắc-nam.

Khi đến đoạn qua thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, xe bán tải tông vào xe đạp điện do cháu Lê Thị Tiến (14 tuổi, ngụ thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam) điều khiển cùng chiều ở phía trước.

Tiếp đó, ô tô tông tiếp vào xe máy 78M1-0830 do bà Nguyễn Thị Bảo Linh (40 tuổi, ngụ thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) điều khiển, chở con gái là Nguyễn Nữ Thủy Tiên (16 tuổi).

Sau đó, ô tô tông tiếp xe máy 78G1-353.18 do anh Huỳnh Chí Đôi (35 tuổi, ngụ thị trấn Hòa Hiệp Trung) cầm lái chở vợ là Trịnh Thị Kim Loan (26 tuổi) cùng hai đứa con là Huỳnh Đức Nam Đồng (năm tuổi) và Huỳnh Trịnh Băng Tâm (chín tháng tuổi).



Vụ tai nạn làm bốn người tử vong, gồm bà Nguyễn Thị Bảo Linh và con gái Nguyễn Ngọc Thủy Tiên, cháu Lê Thị Tiến, cháu Huỳnh Đức Nam Đồng. Vợ chồng và con gái anh Đôi bị thương nặng.