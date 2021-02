Bắt giữ băng nhóm trộm xe chuyên nghiệp chiều 30 Tết

Ngày 11-2-2021, nguồn tin từ Công an TP Dĩ An cho hay đang mở rộng điều tra, xử lý về băng nhóm trộm xe máy gây án trên địa bàn bị bắt giữ vào chiều cùng ngày.

Theo thông tin, vào khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, các thành viên thuộc Đội PCTP Tân Bình đang tuần tra hỗ trợ người dân trên tuyến đường Huỳnh Thị Tươi (Khu dân cư Biconsi) thì phát hiện 3 thanh niên điều khiển 3 xe gắn máy phóng tốc độ cao trên đường. Nghi ngờ là xe trộm cắp, các “hiệp sĩ” chuyển hướng quay đầu thì ngay lập tức bị các thanh niên dùng xịt hơi cay tấn công.



Hình ảnh Nghĩa (áo trắng) và Long (khoanh đỏ) đang trộm xe Exciter BKS 61D1-968.35 vào chiều cùng ngày. Ảnh cắt từ clip

Truy đuổi qua nhiều tuyến đường thuộc TP Dĩ An, các thanh niên nghi là trộm xe liên tục ép xe, dùng bình hơi cay và nón bảo hiểm tấn công. Khi đến đường Truông Tre thì gặp tổ tuần tra của Công An TP Dĩ An đang tuần tra đã phối hợp bắt giữ thành công được 2 thanh niên trong nhóm và 2 xe máy tang vật. Các thanh niên trên sau đó được di lý về Công an phường Tân Bình làm rõ.

Tại cơ quan công an, hai thanh niên khai tên Lê Văn Long (SN1989, ngụ Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Nghĩa (SN1992, ngụ Nghệ An). Cả 2 khai nhận vừa bẻ khoá lấy trộm xe Blade 110 màu đen BKS 78M1-170.60 ở đường N17 Khu dân cư Biconsi, đang trên đường bỏ trốn thì bị bắt.

Ngoài ra, kẻ gian còn khai chiều cùng ngày đã trộm thành công 1 xe Exciter ở số 105 đường số 2, Khu Nhà Ở Đường Sắt, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, TP Dĩ An.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an TP Dĩ An mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật .