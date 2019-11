Bắt giữ kẻ ném đá, chém bị thương thanh tra giao thông

Ngày 28-11, Công an thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phi Hùng (36 tuổi, ngụ ấp An Lộc, xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự) về hành vi hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.



Nguyễn Phi Hùng tại cơ quan công an.

Theo công an, sáng 27-11, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra, giải tỏa lòng đường, vỉa hè bị lấn chiếm trên quốc lộ 30.

Khi đến đoạn đường thuộc ấp An Phước, xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thì bị Hùng lấy đá ném vào xe ô tô của Đội Nghiệp vụ thanh tra giao thông số 3 làm kính chiếu hậu xe bị vỡ.

Thanh tra viên Nguyễn Văn Phơi và Đội trưởng Nguyễn Văn Tám xuống xe kiểm tra thì bất ngờ bị Hùng cầm dao rượt chém, anh Phơi bị chém trúng cánh tay và đứt gân ngón tay.



Vỏ chai thủy tinh bể đối tượng dùng tấn công lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an tiến hành xác minh và bắt giữ Hùng nhưng đối tượng không chấp hành mà có lời nói, cử chỉ khiêu khích.

Ngoài ra, Hùng còn lấy vỏ chai thủy tinh và dao tấn công lực lượng công an để bỏ trốn.

Trong một vụ khác, ngày 10-7, Hùng đã bị Công an thị xã Hồng Ngự khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội hủy hoại tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, công nhiên chiếm đoạt tài sản và chống người thi hành công vụ.