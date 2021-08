Chiều 20-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Nguyễn Văn Hùng (34 tuổi, trú xã Tân Thượng Lộc, huyện Nam Đàn) để điều tra vụ một tài xế xe taxi bị sát hại.



Nghi can Nguyễn Văn Hùng bị bắt giữ.

Nạn nhân bị sát hại là anh ĐĐT (trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) – tài xế điều khiển xe taxi 4 chỗ của hãng taxi Lạc Hồng.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 16 giờ chiều 19-8, tại khu vực đường quốc lộ 7B (thuộc địa phận thôn Cẩm Hòa, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn) xảy ra vụ trọng án nghiêm trọng.

Tại hiện trường cho thấy, chiếc xe taxi mang thương hiệu Lạc Hồng lao bánh bên phải xuống mương thoát nước bên quốc lộ 7B.

Trên ghế xe taxi có nhiều vết máu rơi vương vãi. Cách chiếc xe taxi khoảng vài chục mét là thi thể tài xế taxi với vết thương tích ngang cổ.



Hiện trường chiếc xe taxi trong vụ án.

Tối 19-8, Công an huyện Anh Sơn ra thông báo truy tìm đối tượng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Công an huyện Anh Sơn phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, vào cuộc điều tra.

Công an xác định Hùng là nghi phạm và đã truy bắt được Hùng khi người này trốn khỏi nhà.