Bắt giữ người đàn ông hiếp dâm phụ nữ 58 tuổi

Ngày 27-6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đang tạm giữ Đặng Trung Bá (47 tuổi, trú xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ) để điều tra về hành vi hiếp dâm.



Ông Đặng Trung Bá tại cơ quan công an.

Trước đó ít ngày, Bá đi uống rượu về đã lẻn vào gia đình bà N. (58 tuổi, trú huyện Tân Kỳ). Lúc này, chồng bà N. đang đi vắng, Bá đã khống chế bà N. để thực hiện hành vi đồi bại.

Bà N. đã kêu van, chống cự quyết liệt, buộc Bá phải bỏ chạy trốn. Công an huyện Tân Kỳ đã phối hợp cơ quan chức năng bắt giữ được Bá khi ông này đang lẩn trốn tại huyện miền núi Qùy Hợp (Nghệ An).

Bước đầu tại cơ quan công an, Bá đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.