Bắt giữ người mẹ dắt con trai đi buôn pháo nổ

Chiều 16-1, Cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đã phá thành công hai chuyên án hai đường dây pháo lậu xuyên quốc gia, thu gần 200kg pháo.



Loan cùng con trai và Vinh tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Rạng sáng 15-1, Nguyễn Thị Loan (45 tuổi) dắt con trai là Trần Huy Hoàng (22 tuổi, cùng trú xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) đi mua pháo lậu về đến xóm Tiền Tiến (xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Lúc này tổ trinh sát Công an huyện Quỳnh Lưu bắt quả tang và thu giữ tang vật 28 bánh pháo loại 36 quả và 30 ống pháo dài với tổng khối lượng 44 kg.

Từ lời khai của Loan, công an mở rộng điều tra, bắt giữ Đặng Vinh (trú xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu)- người bán pháo lậu. Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Công an huyện Diễn Châu khám xét khẩn cấp nơi ở của Vinh, thu giữ 30 bánh pháo loại 36 quả với tổng khối lượng 39 kg.

Vinh từng sang Lào làm ăn và đã móc nối với các đối tượng người Lào đưa pháo về Việt Nam bán kiếm lời dịp Tết nguyên đán.



Tang vật pháo lậu Công an huyện Quỳnh Lưu thu giữ.

Trong ngày 15-1, Công an huyện Quỳnh Lưu bắt Hoàng Thị Vân (65, tuổi, trú thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu) đang ôm 10 bánh pháo loại 49 quả và 10 gói pháo bi (tổng khối lượng 23,7 kg) đi bán.

Qua khai thác nóng, Công an huyện Quỳnh Lưu tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của "đại lý pháo" Nguyễn Xuân Đình (42 tuổi, trú xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu)- cung cấp pháo cho Vân và các con buôn.

Công an thu giữ tại nhà Đình 59 bánh pháo hoa 49 quả và 36 quả, 28 gói pháo bi (tổng khối lượng 91,8 kg). Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu đang tiếp tục mở rộng điều tra hai chuyên án trên.