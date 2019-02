Bắt hai người trộm chó có súng chích điện và bột ớt

Ngày 24-2, công an phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đang xác minh để lập hồ sơ ban đầu để chuyển lên công an TP Biên Hòa điều tra theo thẩm quyền về hai nghi can có hành vi trộm chó.

Theo thông tin ban đầu vào rạng sáng cùng ngày công an phường Long Bình Tân đang đi tuần tra nhận được tin báo của người dân phát hiện 2 thanh đi xe máy có biểu hiện trộm chó.

Ngay sau đó công an phường kết hợp cùng Đội PCTP bắt bắt giữ hai nghi can là Trần Minh Hiền (37 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) và Đỗ Văn Khôi (32 tuổi, quê An Giang).







Hai nghi can cùng tang vật. Ảnh: VH.

Khám xét tại chỗ công an phát hiện trên xe của nghi can 5 con chó đã chết và công cụ để bắt trộm chó gồm bình điện, chĩa nhận. Đặc biệt trong người nghi can có một bích ớt bột, bình xịt hơi cay và súng cao su đùng để tấn công người truy đuổi.



Theo lời khai ban đầu của 2 nghi can, để có tiều tiêu xài và có con nhỏ nên cả hai chuẩn bị "đồ nghề" bắt trộm chó. Trong đêm cả hai đảo quanh khu vực ngã 3 Trị An (Trảng Bom) bắt được 5 con chó rồi mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.