Chiều 29-5, Cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Văn Long (33 tuổi, trú thôn 2, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu) về hành vi cướp giật tài sản.



Tang vật vàng công an thu giữ. Ảnh: CA.

Trước đó, chị TrThT. (36 tuổi) trình báo với Công an huyện Quỳnh Lưu nội dung: Tối ngày 27-5, chị T. đang đứng chờ xe khách trên quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Quỳnh Lưu) thì có một nam thanh niên đi xe máy đến cướp giật dây chuyền vàng đeo cổ của chị T. Đối tượng này bịt kín mặt, nên khó nhận diện. Dây chuyền vàng này có trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Lưu liền cử các tổ công tác vào cuộc xác minh, điều tra. Qua rà soát các đối tượng nghi vấn, nổi lên là Long- nghiện ma tuý. Khi các cán bộ, chiến sĩ về nơi cư trú của Long thì Long đã bỏ trốn khỏi địa phương.



Nguyễn Văn Long tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu đã kiên trì đeo bám, lần tìm Long ở địa bàn huyện Yên Thành, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Khi Long thay đổi địa điểm đến huyện Diễn Châu tiếp tục lẫn trốn thì bị công an phát hiện, bắt giữ thành công. Công an thu giữ một dây chuyền vàng và chiếc xe máy Long dùng để đi cướp giật.