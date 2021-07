Chiều 14-7, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa phá thành công chuyên án, bắt Phạm Xuân Tài (42 tuổi, trú xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, Hải Dương) và thu giữ 26,8kg ma túy, một khẩu súng và 7 viên đạn, một xe ô tô.



Phạm Xuân Tài bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Sau thời gian xác lập chuyên án, lúc 22 giờ 10 phút đêm 12-7, Công an TP Vinh chủ trì, phối hợp với Bộ đội biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An), Đội 3 Phòng CSGT, Công an Nghệ An, phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy.

Tài điều khiển xe hơi của bạn từ Hà Nội vào TP Vinh rồi để lại xe và thuê xe khác đi lên khu vực biên giới Việt-Lào mua ma túy. Quá trình di chuyển, Tài mang theo súng đạn và quay đầu xe, cắt đuôi nhiều lần nhằm đánh lạc hướng cảnh sát.



Tang vật súng, đạn và ma túy thu giữ của Phạm Xuân Tài. Ảnh: CACC

Khi lên đến khu vực biên giới Việt-Lào (xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương),Tài chỉ dừng xe ít phút rồi quay đầu chạy ra đường Hồ Chí Minh, hướng đi ra Hà Nội. Lực lượng công an, CSGT đã phải chốt chặn tại ba điểm trên đường để bắt giữ Tài.

Khi thấy cảnh sát và bộ đội biên phòng, Tài cố thủ trên xe, tay cầm chiếc súng lên đạn, sẵn sàng chống trả. Tổ công tác đã vừa đánh lạc hướng vừa đập vỡ kính xe ô tô, tước khẩu súng từ tay Tài và lao vào bắt giữ.

Tang vật công an thu giữ 18kg ma túy đá, 3kg ketamine, 50.000 viên ma túy tổng hợ (tổng khối lượng là 26,8kg ma túy), một khẩu súng CZ83 và 7 viên đạn, trong đó có một viên đạn đã lên nòng, một xe ô tô con.