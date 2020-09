Bắt kẻ đổ xăng đốt cả gia đình hàng xóm

Sáng 24-9, một lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Phúc (44 tuổi, ngụ thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) để điều tra về tội giết người.



Căn phòng bị đốt được niêm phong để phục vụ điều tra. Ảnh: MINH NGUYỆT

Bước đầu Trần Văn Phúc khai xuất phát từ mâu thuẫn trước đó với ông Nguyễn Hữu Vinh (40 tuổi, ngụ cùng thôn), khoảng 3 giờ 20 ngày 21-9, Phúc đập vỡ cửa kính, đổ xăng vào phòng ngủ của gia đình ông Vinh rồi châm lửa đốt.

Khi lửa bùng cháy, Phúc khóa trái cửa nhốt cả gia đình ông Vinh bên trong khiến các nạn nhân không có đường thoát. Sau hơn 36 tiếng đồng hồ truy xét, lực lượng công an đã bắt được Phúc khi nghi can này đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Định.

Như PLO đã thông tin, trong khi vợ chồng ông Nguyễn Hữu Vinh cùng hai con đang ngủ trong căn phòng rộng 24 m2 thì phát hiện căn phòng bốc cháy, mùi xăng dầu nồng nặc. Ông Vinh chạy đến ra cửa phòng ngủ thì cửa đã bị khóa bên ngoài, không mở được. Ông Vinh cố dùng sức đẩy được cánh cửa ra rồi kêu cứu.

Vụ cháy làm ông Nguyễn Hữu Vinh cùng vợ là bà Trần Thị Mỹ Linh (33 tuổi), hai con là Nguyễn Trần Mỹ Hoa (5 tuổi), Nguyễn Hữu Bảo Long (3 tuổi) bị bỏng nặng. Cả bốn người được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Bình Định.

Do bị bỏng quá nặng, cả bốn người đã được đưa vào TP.HCM để điều trị. Ông Vinh bị bỏng 70%, bà Linh bị bỏng 60% đang điều trị tại BV Chợ Rẫy; còn hai cháu nhỏ đang điều trị tại BV Nhi đồng.

Theo UBND xã Xuân Cảnh, gia đình ông Vinh sống bằng nghề buôn bán nhỏ, kinh tế rất khó khăn. Hiện người thân đang vay mượn và nhờ cộng đồng quyên góp giúp đỡ để có tiền điều trị cho bốn người.