Bắt kẻ 'gầy trơ xương' rút chốt lựu đạn định ném vào cảnh sát

Chiều 26-8, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đã bắt giữ Lương Văn Ma (42 tuổi, trú bản Xiêng Thù, Chiêu Lưu, huyện miền núi Kỳ Sơn) và bắt khẩn cấp Lữ Văn Cháu (43 tuổi, trú bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.



Cháu và Ma đã bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Thời gian qua, công an xác định Ma và Cháu cung cấp ma túy cho người nghiện. Cháu luôn mang theo súng và lựu đạn trong người.

Sau thời gian theo dõi, chiều 24-8, Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Kỳ Sơn bắt quả tang Ma đang mang trong người 0,5 gam heroin. Sau đó, mở rộng điều tra, Công an huyện Kỳ Sơn bắt khẩn cấp Cháu.



Tang vật súng, đạn, lựu đạn và cân tiểu ly công an thu giữ. Ảnh: CA.

Khi bị vây bắt, Cháu rút lựu đạn ra để ném vào công an. Tuy nhiên, khi Cháu đã rút chốt và chưa kịp ném lựu đạn thì các trinh sát đã dũng cảm áp sát, khống chế, tước lựu đạn trên tay.

Các trinh sát đã cài lại chốt an toàn của lựu đạn thành công.

Công an thu giữ 6 viên đạn AK, một cân tiêu ly, 34 viên đạn thể thao và một khẩu súng tự chế trong túi của Cháu.

Công an huyện Kỳ Sơn đang phối hợp Phòng Cảnh sát phòng chống ma túy, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra.