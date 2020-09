Bắt kẻ giả ‘tướng quân đội Mỹ’ lừa 1 phụ nữ gần 400 triệu

Ngày 11-9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hứa Thị Ngọc Trâm (26 tuổi) và Patrick Destiny Ifeanyi (28 tuổi, Quốc tịch Nigeria) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo điều tra, Trâm và Patrick tạo tài khoản Facebook giả mạo là tướng quân đội Mỹ tên Paul Hagen Reardon rồi kết bạn với bà HTKA. (thường trú Quận Gò Vấp).

Nhóm này giả danh trò chuyện, gửi nhiều hình ảnh và lời nói ngọt ngào cho bà A. khiến nạn nhân rất tin tưởng. Mới đây, cả hai hứa hẹn gửi cho bà A. số tiền 900.000 USD.

Sau đó, Trâm giả danh nhân viên Hải quan gọi điện cho bà A. yêu cầu đóng tiền phạt, tiền phí và tiền “bôi trơn” cho cấp trên… để nhận số ngoại tệ trên khi về đến Việt Nam. Tin là thật bà A. chuyển gần 400 triệu đồng cho Trâm và Patrick.

Công an xác định, nhóm Trâm-Patrick còn câu kết với những người nước ngoài gốc Phi tại các nước Thailand, Philipine, Malaysia, Campuchia… Với thủ đoạn trên nhóm này dùng mạng xã hội Facebook, Zalo, Whatsapp giả mạo tướng Mỹ, doanh nhân… để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản các nạn nhân trong nước.

Nhiều nạn nhân đã bị lừa chuyển tiền vào tài khoản Trâm.