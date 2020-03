Bắt kẻ giật túi tiền người bán vé số

Ngày 24-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Sỹ (19 tuổi, ngụ xã Cẩm Đường, huyện Long Thành) để điều tra về hành vi cướp tài sản.



Nghi can Sỹ tại cơ quan công an. Ảnh: CACM

Trước đó, tối 22-3, Công an huyện Cẩm Mỹ nhận được tin báo của Công an xã Thừa Đức về việc bà DTĐ (ngụ ấp 2, Cẩm Đường, huyện Long Thành) trên đường đi bán vé số về bị một thanh niên đi xe máy cướp giật túi xách bên trong túi xách có tiền cùng một số giấy tờ khác. Khi bỏ chạy, nghi can làm rơi một điện thoại di động trên đường.

Qua điều tra, công an huyện đã xác định được nghi can là Nguyễn Văn Sỹ (19 tuổi, ngụ xã Cẩm Đường, huyện Long Thành).

Sau hơn hai giờ, các trinh sát đã bắt được Sỹ, thu trên người nghi can gồm một túi xách bên trong một số giấy tờ của bà Đ. và hơn 2,3 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Sỹ khai nhận do không có việc làm, bản thân nghiện ma túy nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản lấy tiền mua ma túy để sử dụng. Để thực hiện hành vi, Sỹ lợi dụng đoạn đường vắng, ít người qua lại và chọn phụ nữ để dễ dàng thực hiện hành vi cướp giật.