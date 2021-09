Chiều 14-9, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đã phá thành công chuyên án, bắt giữ Nguyễn Xuân Dũng (37 tuổi, trú xóm 7, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.



Nguyễn Xuân Dũng bị bắt giữ.

Sau thời gian xác lập chuyên án theo dõi, điều tra đường dây ma túy từ Lào về Nghệ An rồi đưa đi các tỉnh tiêu thụ, chiều 13-9, Công an TP Vinh phối hợp Đồn biên phòng Thanh Thủy và Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) phá án.

Khi Dũng đang điều khiển xe máy chạy trên địa bàn xã biên giới Thanh Thủy (huyện Thanh Chương) thì bị lực lượng công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, Dũng đã chống trả quyết liệt rồi bỏ chạy. Dũng bị các chiến sĩ công an quật ngã, bắt quả tang cùng tang vật là một chiếc xe máy, 1kg ma túy đá và 4.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) cùng một số tang vật khác.



Tang vật ma túy thu của Dũng.

Bước đầu Dũng khai nhận khi biết UBND tỉnh Nghệ An có quyết định chuyển thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 ở TP Vinh và các huyện, Dũng quyết định “tiếp tục hoạt động”.

Dũng móc nối với các đối tượng ở Lào để nhận, chuyển ma túy về Nghệ An rồi đưa đi tiêu thụ.

Dũng là đối tượng cộm cán, từng có ba tiền án về trộm cắp tài sản. Thời gian gần đây, Dũng có biểu hiện bất minh về kinh tế, thời gian đi lại, quan hệ với các đối tượng ở nước ngoài.

Hiện Công an TP Vinh đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.