Bắt kẻ truy nã tội giết người sống trong khu trọ ở Hà Nội

Chiều 5-8, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào đêm 4-8, trong một khu nhà trọ thuộc quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ bị can Nguyễn Văn Dương (26 tuổi), ngụ xã Hải Thanh (thị xã Nghi Sơn) là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người.

Theo cơ quan công an, do mâu thuẫn với anh Lê Minh Tiến (33 tuổi), ngụ ở xã Hải Bình (thị xã Tĩnh Gia), Dương đã cùng đồng phạm dùng dao, ống tuýp nước đâm và đánh anh Tiến bị trọng thương.



Đối tượng truy nã Nguyễn Văn Dương sau 8 tháng lẩn trốn bị Công an Thanh Hóa bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Ngay sau khi gây án, đồng phạm của Dương lần lượt ra đầu thú và khai báo về hành vi phạm tội. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Dương kẻ chủ mưu đã bỏ trốn khỏi địa phương và Cơ quan CSĐT Công ạn tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Dương.

Chiều 4-8, nhận tin của người dân về việc Dương đang có mặt tại khu nhà trọ thuộc quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Ngay lập tức các điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã vây bắt Dương để phục vụ cho công tác điều tra.