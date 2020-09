Bắt khẩn cấp 2 anh em sinh đôi chuyên đi cướp tài sản

Ngày 18-9, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho hay vừa bắt giữ Phạm Quốc Việt và Phạm Thanh Đức (hai anh em sinh đôi, trú tại quận Hoàng Mai) để điều tra về hành vi cướp tài sản.



Phạm Quốc Việt và Phạm Thanh Đức tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, chiều 13-9, anh Vũ Công H (lái xe ôm công nghệ) nhận chở một nam thanh niên từ hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa) đến khu công nghiệp Vĩnh Hoàng (quận Hoàng Mai).

Khi đến trạm điện khu đô thị Vĩnh Hoàng, thanh niên ngồi sau bất ngờ dí dao vào cổ, yêu cầu tài xế làm theo yêu cầu. Tiếp đó, một đối tượng đeo khẩu trang đi tới, đánh anh H. rồi lấy chiếc điện thoại OPPO. Người này còn định lấy xe của anh H. nhưng không tìm thấy chìa khóa nên bỏ đi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Hoàng Mai khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Sau nhiều giờ huy động lực lượng, công an đã bắt giữ Việt và Đức.

Đấu tranh khai thác, hai nghi phạm khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản khác của xe ôm trên địa bàn.

Do đó, công an đề nghị những ai là nạn nhân của các đối tượng có thủ đoạn và đặc điểm như trên thì đến trình báo Công an quận Hoàng Mai (Đội Cảnh sát hình sự - SĐT: 02436332440) để giải quyết theo quy định của pháp luật.