Bắt khẩn cấp 2 thanh niên buôn pháo nổ

Ngày 19-1, Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam khẩn cấp bị can Lê Hoàng Huy (20 tuổi) và Nguyễn Liễu Xuân Khoa (21 tuổi, cùng ngụ huyện Chợ Mới) để điều tra về tội Buôn bán hàng cấm.



Bị can Lê Hoàng Huy và Nguyễn Liễu Xuân Khoa. Ảnh Quỳnh Minh

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 16-12-2019, Công an huyện Chợ Mới phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang tiến hành chốt chặn để kiểm tra thì phát hiện Huy điều khiển xe mô tô từ hướng xã Long Kiến về xã An Thạnh Trung (huyện Chợ Mới) có giấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dung kiếm tra.

Thấy lực lượng chức năng, Huy đã tăng ga bỏ chạy và bị lực lượng công an truy đuổi, bắt giữ. Trên xe Huy, công an phát hiện 40 bọc nilon chứa pháo nổ (trọng lượng 9,6kg).



Số pháo nổ công an thu được. Ảnh Quỳnh Minh

Huy khai nhận vận chuyển thuê số pháo nổ trên cho Khoa với giá 200.000 đồng. Qua làm việc, Khoa khai mua số pháo nổ trên từ một người lạ thông qua mạng xã hội, đem về bán lại để kiếm lời.