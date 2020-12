Bắt khẩn cấp kẻ giết người phụ nữ đơn thân cướp tài sản

Ngày 13-12, nguồn tin của PLO cho biết, sau 12 ngày vụ án mạng cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong (Bình Thuận), công an đã bị bắt giữ khẩn cấp người phụ nữ được cho là hùng thủ tại TPHCM và đang được di lý về Bình Thuận.

Người bị bắt là Lê Thị Chanh (48 tuổi) ngụ thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế chính



Căn nhà hiện trường vụ án mạng

Chiều 1-12, Công an thị trấn Phan Rí Cửa nhận tin báo của người dân ở khu phố Song Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong phát hiện bà Nguyễn Thị Lan, 50 tuổi tử vong tại nhà riêng.



Tại hiện trường, nạn nhân nằm ngửa trên tấm nệm, gối úp lên mặt, trên đầu có một vết thương nhiều máu, cửa nhà và cổng không đóng.

Theo một số người hàng xóm, thường ngày có thấy nạn nhân đeo nhiều trang sức, nữ trang bằng vàng nhưng khi phát hiện vụ việc thì không thấy số nữ trang trên người.

Qua khám nghiệm ban đầu, côngan xác định nạn nhân đã bị hung thủ giết chết trong nhà, trên người có nhiều thương tích, đồ đạc trong nhà không có xáo trộn. Nạn nhân là phụ nữ đơn thân, sống một mình trong căn nhà này.



Nhận định đây là một vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng nên Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã thành lập Ban chuyên án để điều tra. Ban chuyên án do Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra làm Trưởng ban, khẩn trương truy xét, khoanh vùng nghi phạm, xác minh và điều tra làm rõ vụ án.



Sau hơn 10 ngày khẩn trương, nỗ lực truy xét, sàng lọc, Ban chuyên án đã loại hàng trăm nghi can và xác định là Lê Thị Chanh là người gây án. Được biết bà Chanh sống không có nơi cư trú cố định ở TPHCM và là người tình của em trai nạn nhân. Chánh có mặt tại Phan Rí Cửa và sau khi gây án đã vào TPHCM.

23 giờ ngày 12-12, Chanh bị bắt tại một khách sạn ở TPHCM và bước đầu đã khai nhận do thấy nạn nhân đeo nhiều trang sức nên nảy lòng tham ra tay sát hại để cướp tài sản.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra.