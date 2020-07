Bắt lái xe chở 3.000 viên hồng phiến đi bán

Ngày 4-7, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đã chặt đứt đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt giữ Lê Khánh Linh (30 tuổi, trú thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) thu giữ 3.000 viên ma túy tổng hợp và 1,5 kg ma túy đá.



Lê Khánh Linh bị bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, từ tháng 6-2020, Công an huyện Yên Thành phát hiện có đường dây ma túy lớn từ Lào về Nghệ An nên đã xác lập chuyên án để vào cuộc điều tra.

Đến 30-6, khi Linh đang điều khiển xe ô tô bán tải mang BKS đăng ký ở Hà Nội 29Z-7632 chạy trên đoạn đường qua bản Pom Lầu (xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu) thì bị Công an huyện Yên Thành phối hợp Công an huyện Quỳ Châu bắt giữ.

Tang vật thu giữ trên xe của Linh gồm có 1,5 kg ma túy đá và 3.000 viên ma túy tổng hợp, 2 điện thoại dùng để giao dịch mua bán ma túy…



Tang vật Công an huyện Yên Thành thu giữ. Ảnh: CA.

Bước đầu, Linh khai số ma túy trên có nguồn gốc từ Lào, khi Linh đang chở đi tiêu thụ thì bị phát hiện.

Hiện Cơ quan công an huyện Yên Thành đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan.