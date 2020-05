Bắt nghi can đâm 2 người trọng thương ở bãi vàng

Sáng 30-5, Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết, đã bắt được nghi can Lô Văn Lợi (26 tuổi, ngụ huyện Sìn Hồ, Lai Châu) khi đang lẫn trốn tại thác nước.

Trước đó, trưa 29-5, trong lúc làm việc ở bãi vàng 39 (thuộc xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn), giữa Lợi và các ông PVT, NĐH (cùng ngụ Thái Nguyên) xảy ra mâu thuẫn.



Một lán trại vàng trên địa bàn huyện Phước Sơn. Ảnh: TN

Tại đây, Lợi đã dùng con dao sắc nhọn tấn công, đâm vào người khiến ông T. tử vong, ông H. bị thương nặng.

Sau khi gây án, Lợi đã bỏ trốn vào rừng tìm đường trốn thoát.

Nhận tin báo, công an huyện Phước Sơn đã huy động lực lượng phối hợp với nhiều lực lượng địa phương tung quân ra các hướng truy bắt nghi can.

Đến 21 giờ 30, nghi can bị bắt tại khu vực thác nước xã Phước Xuân (huyện Phước Sơn), cách khá xa điểm gây án.