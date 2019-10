Bắt nghi can dùng súng K54 cướp tiệm vàng

Ngày 10-10, Công an thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết công an thị xã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Đinh Thanh Tùng (30 tuổi, trú quận Ngô Quyền, Hải Phòng) để điều tra về tội cướp tài sản.



Đinh Thanh Tùng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Theo đó, chiều 9-10, Công an thị xã Đông Triều và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh dưới sự hỗ trợ của lực lượng chức năng của địa phương đã bắt Đinh Thanh Tùng, nghi can vụ cướp tiệm vàng, khi đang lẩn trốn tại địa phận xã Trung Hà (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Công an đã thu giữ khẩu súng ngắn quân dụng và năm viên đạn mà nghi can đã sử dụng khi cướp tiệm vàng tại phường Mạo Khê (Đông Triều).

Sau khi làm các thủ tục cần thiết, tối 9-10, Công an thị xã Đông Triều đã dẫn giải nghi can Đinh Thanh Tùng về Quảng Ninh phục vụ điều tra.



Đinh Thanh Tùng bị cáo buộc đã mang súng cướp tiệm vàng ở Mạo Khê.

Như PLO đã thông tin, chiều 8-10, Đinh Thanh Tùng đã bịt mặt mang theo ba lô vào tiệm vàng trên phường Mạo Khê chĩa khẩu súng ngắn K54 đe dọa, khống chế nhân viên tiệm vàng cướp đi 200 triệu đồng.

Sau khi khi cướp được tiền, nghi can này ra cửa lên xe Exciter định tẩu thoát, lúc này một người chạy xe bán tải nghe tri hô đã tông đổ xe tên cướp. Tên cướp bịt mặt nhặt súng bắn thị uy rồi phóng xe bỏ chạy, vứt lại ba lô tiền vừa cướp được.