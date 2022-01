Trưa 31-1, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bắt được nghi can Phạm Văn Sang (32 tuổi, ngụ huyện Kiên Lương) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản khi Sang đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai.

Theo công an, Sang được xác định là thủ phạm gây ra vụ cháy vào tối 28-1, làm cháy hơn 10 chiếc tàu đánh bắt hải sản khi đang neo đậu, ước tính thiệt hại nhiều tỉ đồng. Liên quan đến vụ việc, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ Huỳnh Kim Gia Luật (19 tuổi, ngụ huyện Kiên Lương) cũng để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.



Nghi can Phạm Văn Sang bị công an Kiên Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VĂN VŨ

Theo kết quả điều tra, khoảng 20 giờ ngày 28-1, Sang đến nhà bà Phạm Thị Huế Chi, chủ tàu cá nơi Sang đang làm thuê để xin tạm ứng tiền đi biển nhằm mua sắm tết và lấy lại chiếc xe máy hiệu Exciter. Tuy nhiên, bà Chi đã từ chối cho Sang ứng tiền và lấy xe vì Sang còn nợ tiền bà khá nhiều.

Không đạt được mục đích, Sang đã nhờ Luật đi mua một can xăng và một bật lửa, sau đó Sang đổ xăng ra giữa nhà chủ tàu rồi châm lửa đốt. Do căn nhà chứa nhiều dầu (chuẩn bị cho các tàu đi biển) nên ngọn lửa bùng phát dữ dội và cháy lan sang những căn nhà bên cạnh, cháy lan xuống các tàu đánh bắt hải sản đang đậu ngay cảng Ba Hòn.

Nhận được tin báo, Ban GĐ Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Kiên Giang, cùng hàng trăm chiến sĩ thuộc Công huyện Kiên Lương và TP Hà Tiên nhanh chóng đến hiện trường dập lửa.

Mặt khác, lực lượng chức năng cũng huy động lực lượng và phương tiện chữa cháy của đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực tứ giác Long Xuyên, nhà máy xi măng Hà Tiên và Hòn Chông cùng lực lượng chuyên nghiệp dập lửa. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.



Hiện trường vụ cháy đêm 28-1 (ảnh lớn) và nghi can Phạm Văn Sang (ảnh nhỏ). Ảnh: BT

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng đã làm thiệt hại năm căn nhà (trong đó, có ba bị cháy sém), 11 chiếc tàu thu mua, đánh bắt hải sản, gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

Qua điều tra, công an xác định Sang chính là thủ phạm và đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngay lập tức, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang nhanh chóng triển khai lực lực tiến hành truy bắt nghi can. Sau hai ngày, lực lượng chức năng đã bắt được Sang khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai.