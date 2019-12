Tối 25-12, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM thông tin tới Trung tâm Báo chí TP.HCM về việc đã bắt được nghi can sát hại gia đình người Hàn Quốc tại phường Tân Phong, quận 7.



Theo đó, nghi can là Lee Hyeongwon (SN 1990, quốc tịch Hàn Quốc) bị bắt vào rạng sáng 21/12, sau 4 ngày lẩn trốn.

Công an xác định, Lee Hyeongwon mới nhập cảnh vào Việt Nam ngày 1-11 và đã có kế hoạch xuất cảnh.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam cho biết, đây là kết quả của sự tập trung chỉ đạo từ Ban Giám đốc Công an TP, các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành, 24 quận huyện trên địa bàn, lực lượng an ninh cửa khẩu, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố.

Trước đó, vào rạng sáng 21-12, nghi can đã trèo tường rào vào nhà của gia đình ông YSY (50 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) ở khu Hưng Phước 1 (phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM) ra tay sát hại người vợ là bà JYS (49 tuổi), tấn công người chồng là ông YSY và con gái 16 tuổi gây thương tích nặng.

Sau khi gây án, nghi can lấy nhiều điện thoại di động của các nạn nhân đồng thời lấy 1 xe ôtô Chervolet Spark của gia đình để trước nhà, rồi tẩu thoát về khu vực cầu Thủ Thiêm 2, thuộc phường Bình An, quận 2, đồng thời đốt xe phi tang vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày.