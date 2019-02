Bắt nghi phạm 20 tuổi sát hại tài xế taxi gần SVĐ Mỹ Đình

Ngày 4-2, Công an TP Hà Nội đã có thông tin chính thức liên quan đến vụ án tài xế taxi nghi bị sát hại gây chấn động dư luận nhiều ngày qua.



Nghi phạm 20 tuổi sát hại tài xế taxi

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 29-1, Công an phường Phú Đô và Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một vụ giết tài xế taxi tại đường Lê Đức Thọ, khu vực trước cổng vào số 2 Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Duy (26 tuổi, trú tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Ngay khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc; đồng thời báo cáo lãnh đạo Bộ Công an.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận xã hội, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh, TP phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Công an TP Hà Nội triển khai đồng bộ, tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ, truy bắt đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Được sự hỗ trợ tích cực của quần chúng nhân dân, hàng trăm trinh sát đã kiên trì rà soát từng manh mối, chi tiết nhỏ nhất, không quản ngại khó khăn gian khổ, tỏa đi xác minh tại hàng chục tỉnh, TP trên địa bàn cả nước.

Đến 19 giờ 40 ngày 3-2, sau 5 ngày xảy ra vụ án, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Cảnh An (20 tuổi, trú tại Đô Lương, Nghệ An) là đối tượng nghi vấn gây ra vụ án mạng giết cướp tài xế taxi nêu trên.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng An đã thừa nhận hành vi gây án. Nguyên nhân là do An không có nghề nghiệp ổn định lại thường xuyên chơi điện tử trên mạng, không có tiền nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân.

Hiện vụ án đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ, sớm đưa ra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.