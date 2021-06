Ngày 4-6, Công an tỉnh Long An cho biết đơn vị này vừa bắt khẩn cấp Huỳnh Minh Hậu (29 tuổi, ngụ xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, Long An) để điều tra hành vi giết người.



Theo điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 3-6, anh Nguyễn Công Bảo (27 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hòa A, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM) đi xe mô tô chở theo một người đàn ông đi trên đường ĐT824 (huyện Đức Hòa, Long An) hướng từ TP.HCM về thị trấn Đức Hòa.



Đoạn đường nơi xảy ra án mạng. Ảnh: T.C

Khi đến đoạn thuộc ấp 1, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa thì có một nhóm thanh niên đuổi theo phía sau.

Một người trong nhóm dùng dao chém vào vùng cổ, đầu của Bảo gây tử vong.

Trích xuất hình ảnh camera, lực lượng công an truy xét, đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng cảnh sát hình sự ra lệnh bắt khẩn cấp nghi phạm gây ra vụ việc trên.

Ngày 4-6, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An đã biểu dương, khen thưởng thành tích phá án nhanh của Cảnh sát hình sự công an tỉnh và Công an huyện Đức Hòa.