Bắt người cha mang pháo tới trường xúi con gây nổ

Ngày 30-12, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Bách Thắng (34 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về tội chế tạo, tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Tiếp nhận tin báo của người dân, ngày 16-12, Công an TP Hồng Ngự, Đồng Tháp tiến hành kiểm tra phòng của Thắng (ở xã An Bình A, TP Hồng Ngự). Tại đây công an thu giữ năm vật thể nghi là vật liệu nổ đã chế tạo hoàn thành và nhiều công cụ, phương tiện để chế tạo vật liệu nổ.



Bị can Nguyễn Bách Thắng. Ảnh: CAĐT

Tại cơ quan điều tra, Thắng thừa nhận vật liệu nổ là của mình. Ngoài ra Thắng khai trước đó có đem một quả pháo đến trường THCS ở Cao Lãnh để hướng dẫn con trai gây nổ. May mắn bé trai không làm theo và ném bỏ quả pháo ở ngoài đường.

Người dân phát hiện quả pháo và trình báo công an.