Bắt người đàn ông nghi sát hại 1 phụ nữ bị liệt

Ngày 23-8, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Quang Thoại (ngụ thôn 7, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là bà NTKT (SN 1962, ngụ tại xã Gia Hiệp), bị liệt nửa người đã nhiều năm.



Nghi can Nguyễn Quang Thoại bị bắt để phục vụ điều tra. Ảnh AH

Theo thông tin ban đầu, vào sáng nay (23-8), cơ quan Công an huyện Di Linh nhận được tin báo của Công an xã Gia Hiệp về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Bà T. tử vong trong tình trạng có nhiều vết thương do vật sắc gây ra.

Ngay sau đó, Công an huyện đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp cùng cơ quan liên quan truy bắt nghi can.

Từ trình báo của người dân về việc thấy Nguyễn Quang Thoại chạy ra khỏi nhà nạn nhân, cảnh sát đã truy tìm nghi can này. Khoảng vài giờ đồng hồ sau đó, Thoại bị bắt trong một rẫy cà phê của người dân trên địa bàn thôn 1.

Theo cơ quan điều tra, Thoại nghiện ma túy và thường đột nhập nhà dân để trộm tài sản.