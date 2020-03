Bắt người lừa 1,5 tỉ đồng bán khẩu trang qua mạng

Chiều 10-3, Công an huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã điều tra làm rõ và bắt giữ Nguyễn Thị Thu Hương (24 tuổi, ngụ xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản….



Nguyễn Thu Hương khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Phương

Theo Công an huyện Thiệu Hóa, cơ quan này đã nhận được tin báo của bà T., một người dân ở địa phương bị một người lừa bán khẩu trang qua Facebook chiếm đoạt 20 triệu đồng.

Cụ thể, đầu tháng 3-2020, bà T. thấy tài khoản Facebook mang tên Nguyễn Nhi đăng tin bán khẩu trang y tế nên đã nhắn tin đặt mua tám thùng với giá 20 triệu/thùng. Sau đó chủ tài khoản Facebook đã yêu cầu chuyển khoản 20 triệu đồng để đặt cọc.

Sau khi bà T. chuyển 20 triệu đồng thì không liên lạc được. Sau khi xác minh, công an đủ tài liệu, chứng cứ xác đinh chủ tài khoản Facebook có dấu hiệu lừa đảo là Hương nên phối hợp với công an địa phương bắt và di lý về Công an huyện Thiệu Hóa để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng Hương khai nhận cuối năm 2019 đến thời điểm bị bắt đã mua tài khoản ngân hàng trên mạng, sau đó sử dụng chứng minh nhân dân giả và lập Facebook ảo để lừa đảo.

Đặc biệt, cho đến khi dịch COVID-19 bùng phát, thấy nhiều người lên mạng mua khẩu trang nên Hương đã nảy sinh ý định lừa bán khẩu trang.

Tính đến khi bị bắt, số tiền Hương lừa đảo chiếm đoạt lên đến 1,5 tỉ đồng.