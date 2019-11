Bắt người phụ nữ đem cháu bé hàng xóm 'đổi' iPhone 11

Ngày 24-11, Công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) đang tam giam bị can Thái Thị Bích Hạnh (42 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú) về hành vi Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Theo công an, Hạnh khai, thông qua mạng xã hội, bị can quen với anh Trần Tuấn Vinh (29 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre). Vào tối 31-10, Hạnh dẫn cháu gái hàng xóm là Thái Nguyễn Ý Nguyên (2 tuổi) đi chơi thì Vinh gọi Messenger và có nói chuyện với bé Nguyên. Hạnh nói dối là bé Nguyên bị cha bỏ, còn mẹ vướng tệ nạn xã hội nên bị can định gửi bé gái vào chùa. Thấy vậy, Vinh ngỏ lời xin nhận bé gái làm con nuôi và Hạnh đồng ý.



Bị can Thái Thị Bích Hạnh.

Hôm sau, Hạnh đến nhà bà nội bé Nguyên xin chở bé đi chơi, rồi bắt taxi đưa bé đến giao cho Vinh. Vinh cho Hạnh 1,5 triệu đồng và chiếc điện thoại iPhone 11 đã hứa trước đó.

Quay về, bà nội hỏi cháu bé đâu thì Hạnh lại nói dối là không biết vì không đi với bé. Gia đình tức tốc báo công an chuyện cháu gái mất tích.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện An Phú đã chứng minh làm rõ, buộc Hạnh phải cuối đầu nhận tội. Sau đó lực lượng công an 2 địa phương đã phối hợp đưa cháu bé về với gia đình.