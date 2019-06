Bắt người Trung Quốc 'mở tiệc' ma túy ở Đà Nẵng

Ngày 14-6, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) thực hiện lệnh bắt tạm giam Shi Jinghai (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.



Tang vật vụ án. Ảnh C.A



Theo điều tra, chiều 27-5, Công an quận Ngũ Hành Sơn ập vào ngôi nhà trên đường Sơn Thủy Đông 4, phường Hòa Hải). Tại đây, Shi Jinghai cùng một cô gái người Việt Nam bị bắt quả tang đang sử dụng ma túy, có 4 gói ketamine tại hiện trường với số lượng nhiều.



Người đàn ông Trung Quốc khai mua số ma túy trên tại khu vực bãi tắm Mỹ Khê, quận Sơn Trà, sau đó rủ bạn bè và thuê nữ tiếp viên karaoke phục vụ để mở “tiệc" ma túy.

Quá trình điều tra, Công an xác định cô gái Việt Nam bị bắt cùng Shi Jinghai không biết hành vi mua bán, tàng trữ số lượng ma túy của người đàn ông Trung Quốc này. Cô và những người bạn của Shi Jinghai chỉ tham gia sử dụng nên bị phạt hành chính.

Cùng ngày, Công an quận Ngũ Hành Sơn cũng đã khởi tố Lê Nguyên Trung (28 tuổi, ngụ phường Chính Gián, quận Thanh Khê) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trung chuyên cung cấp ma túy cho người có nhu cầu tại khu vực biển Đà Nẵng.



Nghi phạm Lê Nguyên Trung. Ảnh: C.A

Rạng sáng 11-6, công an bắt quả tang Trung đang bán ma túy cho người chơi trên đường Châu Thị Vĩnh Tế (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Khám xét nhà Trung tại quận Thanh Khê, công an thu thêm 28 viên thuốc lắc khoảng 50g ketamine, 38 viên thuốc lắc.