Ngày 25-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam một bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ.



Lê Vĩnh Phong bị bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ. Ảnh: TH

Người bị bắt giữ là Lê Vĩnh Phong (SN 1982 trú tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) là nhân viên cửa hàng xăng dầu số 14, thuộc Công ty Xăng dầu Thừa Thiên - Huế.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2017 đến năm 2020, Phong đã có hành vi bán trái phép các hóa đơn giá trị gia tăng đã ghi nội dung của cửa hàng xăng dầu số 14 cho Lê Tín kế toán doanh nghiệp tư nhân Quang Đức nhưng không có hàng hóa, dịch vụ thực tế kèm theo để thu lợi bất chính.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, ngày 21-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bị can là Nguyễn Quang Bền (SN 1975, Giám đốc), Lê Tín (SN 1963, kế toán thuộc doanh nghiệp tư nhân Quang Đức).

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.