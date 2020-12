Ngày 29-12, Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Nguyễn Đính (40 tuổi, ngụ phường An Xuân, TP Tam Kỳ) để điều tra về hành vi làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cơ quan công an, Đính là nhân viên hợp đồng của Trung tâm dịch vụ việc làm, thuộc sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam.

Kết quả điều tra xác định, trong thời giam làm việc, Đính làm giả con dấu của một công ty (đóng tại TP Hà Nội) chuyên đưa người đi xuất khẩu lao động hợp pháp.

Lấy danh nghĩa của công ty này, Đính làm giả bốn hồ sơ cho người khác vay ngân hàng 250 triệu đồng với mục đích xuất khẩu lao động, lãi suất thấp. Mỗi hồ sơ Đính lấy hoa hồng 5-10 triệu đồng.

Theo quy định, những người vay vốn sẽ đi xuất khẩu lâu động sau một tháng, nếu không đi sẽ bị thu hồi vốn vay.

Tuy nhiên, qua xác minh, những người này không hề đi xuất khẩu như mục đích nêu trong hồ sơ.

Ngoài bốn trường hợp trên, Đính còn làm giả hồ sơ cho một trường hợp khác nhưng bị phát hiện.