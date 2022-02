Ngày 17-2, Công an quận Bình Tân, TPHCM tạm giữ hình sự Vũ Đình Bảo (21 tuổi, quê Sóc Trăng), Ngô Quang Đạt (23 tuổi, quê Bến Tre) và Nguyễn Quốc Đạt (21 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi cướp tài sản.



Nạn nhân là ông NTS (55 tuổi, ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân).



Quốc Đạt, Bảo và Quang Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, trình báo với công an, ông S cho biết vừa dừng xe trên đường Lê Tấn Bê (phường An Lạc, quận Bình Tân) để nghe điện thoại thì nhóm cướp ập tới, dí dao vào cổ.



Cướp tiền, điện thoại

Khoảng 0 giờ ngày 13-2, ông S dừng xe để nghe điện thoại thì một nhóm ba thanh niên đi trên hai xe máy áp sát.

Lúc này, hai thanh niên chạy xe chặn đầu, khóa đuôi, một người xuống xe, cầm dao dí vào cổ nạn nhân rồi dọa sẽ giết nếu không đưa tiền và tài sản.

Ông S dù yếu thế nhưng cố gắng chống cự thì bị một thanh niên đánh vào tay, một người còn lại dùng dao chém.



Con dao nhóm này sử dụng để cướp tài sản. Ảnh: CA

Nhóm cướp lấy đi số tiền 1,2 triệu đồng trong túi quần và điện thoại nạn nhân rồi tẩu thoát. Ông S sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Công an quận Bình Tân nhanh chóng có mặt ở hiện trường, lấy lời khai, điều tra truy xét. Theo một cán bộ điều tra, việc phá án gặp không ít khó khăn vì thời điểm xảy ra đêm tối, khu vực vắng người, không có camera an ninh hay nhân chứng.

“Nạn nhân cũng không miêu tả được rõ nét nhân dạng của những tên cướp nên khiến công tác điều tra, truy xét gặp không ít khó khăn” – một cán bộ điều tra cho biết.

Cướp để trả tiền nhậu

Nhiều trinh sát thuộc Đội CSHS Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an phường An Lạc chia nhiều mũi rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn với quyết tâm không để những kẻ thủ ác lẩn trốn ngoài xã hội.



Công an sau đó đưa nhóm này lại khu vực xảy ra vụ cướp tài sản để củng cố hồ sơ, xử lý. Ảnh: CA

Qua lời khai của nạn nhân và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Bình Tân mời làm việc với nhóm Bảo, Quang Đạt và Quốc Đạt.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này ban đầu không thừa nhận nhưng sau khi các trinh sát đưa ra các chứng cứ đấu tranh, cả ba mới thừa nhận.

Theo đó, khuya ngày 12-2, Bảo, Quang Đạt và Quốc Đạt ăn nhậu tại quán ốc trên đường Hồ Học Lãm (phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM).



Chiếc xe máy tang vật trong vụ việc. Ảnh: CA

Có sẵn hơi men và thiếu tiền nhậu, cả ba bàn nhau đi cướp tài sản. Đến khoảng 0 giờ sáng ngày 13-2 thì Bảo mượn xe máy hiệu Vario của một bạn nhậu để giải quyết việc cá nhân.

Bảo sau đó điều khiển xe chở Quang Đạt, Quốc Đạt chạy xe đến nhà của Bảo ở KDC Nam Long (phường An Lạc, quận Bình Tân) lấy dao tự chế dài khoảng 60 cm cất giấu trong người rồi cùng nhau đi tìm “con mồi”.

Lòng vòng ở nhiều tuyến đường nhưng cả nhóm chưa tìm thấy sơ hở. Khi đến trước ngôi nhà trên đường Lê Tấn Bê thì ba thanh niên phát hiện ông S đang dừng bên đường nghe điện thoại thì xông vào cướp.

Sau khi lấy được tài sản, nhóm cướp đi đến khu vực gầm cầu Nước Lên, phường An Lạc thì vứt bỏ con dao gây án.

Trong đêm, cả nhóm mang tài sản cướp được đến tiệm cầm đồ trên đường An Dương Vương (quận 6, TP.HCM) bán lấy 800 ngàn đồng.

Có tiền nhóm này quay lại quán ốc rồi dùng toàn bộ tiền cướp được trả tiền ăn nhậu.

Theo một cán bộ điều tra, đây đều là những thanh niên ăn chơi, lêu lổng thiếu sự quản lý của gia đình. Công an cũng khuyến cáo các bậc làm cha mẹ quản lý giờ giấc của con cái, trường hợp phát hiện bất thường phải báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp giáo dục, quản lý.

Bên cạnh đó, công an cũng khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác, bảo quản tài sản khi lưu thông ở các khu vực vắng người, đêm khuya.