Ngày 27-8, tin từ VKSND huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, cho biết vừa phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện khám nghiệm hiện trường, khám xét một ‘lò” tàng trữ, chế tạo súng trên địa bàn.



"Lò" súng đạn tại nhà Bùi Ngọc Sơn. Ảnh VKS

Cụ thể, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 25-8, Công an xã Tân Hà (huyện Đức Linh) tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, khi đi đến trước sân nhà ông Bùi Ngọc Sơn (37 tuổi, tại thôn 1, xã Tân Hà) thì phát hiện một nhóm thanh niên đang tập trung đá gà ăn tiền.

Công an Tân Hà ập vào kiểm tra thì nhóm thanh niên này bỏ chạy. Công an Tân Hà bất ngờ phát hiện tại nhà Bùi Ngọc Sơn có nhiều súng và dụng cụ để tháo lắp, chế tạo súng nên tổ chức phong tỏa hiện trường, báo cáo cho Công an huyện Đức Linh.



Khám xét nơi ở của Bùi Ngọc Sơn, lực lượng chức năng phát hiện hai khẩu súng loại giống súng săn trên thân súng có ghi chữ Fxairgons; một khẩu súng loại Rulo màu xám, trên thân súng có ghi chữ 19TH0679; hai máy bơm khí nén, một xô nhựa và một hộp giấy hình vuông bên trong có chứa chất bột màu xám đen nặng 3,5 kg.

Ngoài ra công an còn phát hiện bảy hộp nhựa và bịch nylon bên trong có chứa nhiều viên kim loại hình tròn và nhiều viên đạn chì; hai báng súng bằng gỗ, nhiều phụ kiện (nòng súng, ống nhòm, ống giảm thanh, lò xo…) và dụng cụ để lắp ráp súng…

Công an cũng phát hiện phía sau nhà Bùi Ngọc Sơn cất giấu một khẩu súng loại giống súng săn.



Dụng cụ để chế tạo súng của Sơn. Ảnh: VKS

Bùi Ngọc Sơn khai nhận tất cả số súng trên là Sơn đặt mua phụ kiện trên mạng xã hội rồi mang về tự lắp ráp để sử dụng và bán lại cho người khác kiếm lời.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Linh đã thụ lý vụ việc, niêm phong tang vật phục vụ cho công tác giám định để có căn cứ xử lý hành vi của Bùi Ngọc Sơn theo quy định.