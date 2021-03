Bắt nhóm lừa đảo giả vờ tặng dầu ăn để bán hàng giả

Ngày 18-3, Công an xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã di lý bốn nghi phạm từ Quảng Ngãi về địa phương để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Đặng Văn Dũng (40 tuổi), Nguyễn Hoài Nam, Hoàng Văn Nam (36 tuổi, cùng quê TP Chí Linh, Hải Dương) và Nguyễn Văn Đạo (35 tuổi, ngụ thị xã Sơn Tây, Hà Nội).



Mẫu giấy mời mà nhóm lừa đảo gửi đến người dân ở xã Hòa Châu. Ảnh: H.H

Theo điều tra ban đầu, ngày 16-3, Công an xã Hòa Châu phát hiện nhóm người tự xưng là nhân viên Công ty Trí Lực Việt (trụ sở tại Hà Nội) đến địa bàn gửi giấy mời cho người dân tham dự sự kiện giao lưu bán hàng trong hai ngày (16 và 17-3-2021).



Khi phát giấy mời, nhóm người này nói với người dân, nếu đến tham gia sự kiện sẽ được tặng hai chai dầu ăn miễn phí.

Tuy nhiên, trong giấy mời của nhóm này có nhiều dấu hiệu bất minh như: không ghi rõ thông tin công ty, sản phẩm, không đăng ký nội dung chương trình hoạt động với cơ quan chức năng, không xuất trình giấy tờ hợp pháp chứng minh tư cách pháp nhân…

Điều đáng nói, người dân muốn xem hàng phải đặt cược tiền từ 1- 3 triệu đồng tùy loại sản phẩm.

Dù bị cơ quan chức năng yêu cầu chấm dứt hoạt động nhưng trưa ngày 16-3, nhóm này vẫn tổ chức cho nhiều người dân tham gia chương trình. Hàng loạt người mua những sản phẩm giả như: thuốc hoạt huyết dưỡng não, viên nghệ, sâm nhung bổ thận… nên báo công an.

Sau đó, nhóm này nhanh chóng lên ô tô biển số 29A-166.04 chạy vào Quảng Ngãi. Nhóm này đã lừa đảo lấy tiền của nhiều người dân tổng cộng 150 triệu đồng.

Ngay lập tức, công an xã Hòa Châu phối hợp cùng Phòng 8 (Cục CSGT, Bộ Công an) bắt giữ nhóm người lừa đảo trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc kinh doanh hàng hóa, thuốc men, thực phẩm chức năng.

Các nghi phạm thừa nhận, trong tháng 3-2021, nhóm này đã lừa đảo trót lọt bốn vụ khác với thủ đoạn tương tự là giới thiệu sản phẩm, bán hàng giả rồi ôm tiền bỏ trốn tại các tỉnh Miền Trung.

Cụ thể, đầu tháng 3-2021, nhóm này lừa tại huyện Bố Trạch (Quảng Bình), thu được 200 triệu đồng. Sau đó 3 ngày, nhóm này lừa tại huyện Gio Linh (Quảng Trị) thu được khoảng 200 triệu đồng. Tại Quảng Nam, nhóm này lừa được 105 triệu đồng. Tại Quảng Ngãi, nhóm này lừa được 63 triệu.

Bốn người khai nhận, khi thực hiện lừa đảo tại các tỉnh miền Trung còn có chín đồng phạm khác, hiện đã bỏ trốn.